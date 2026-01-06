தமிழ்நாடு

புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல்!

புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியது பற்றி..
Tamil Nadu cabinet has approved the new pension scheme for govt employees
முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு இனிப்பு ஊட்டி நன்றி தெரிவித்த அரசு ஊழியர்கள்...
தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கு தமிழக அமைச்சரவை இன்று(ஜன. 6) ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்குப் பதிலாக, புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ஜன. 3 அன்று அறிவித்தார்.

பழைய ஓய்வூதியம், சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆசிரியர்கள் போராட்டம் நடத்தி வந்த நிலையில் முதல்வரின் இந்த அறிவிப்பையடுத்து பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் தங்கள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டுள்ளனர். சம ஊதியம் கேட்டு இடைநிலை ஆசிரியர்கள் மட்டும் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

இதன்படி, மாநில அரசு அலுவலர்கள் பெற்ற கடைசி மாத ஊதியத்தில் 50 சதவீதம், உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

இதையடுத்து இன்று முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இந்த புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கான விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டு வரும் நிதியாண்டு முதல் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

