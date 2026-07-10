Dinamani
முதல்வர் விஜய் அரசு வேலை வழங்கியிருப்பதும் ஒருவகை லஞ்சம்தான்: பாஜக36 குடும்பங்களில், வெறும் 31 பேருக்கு மட்டும் அரசுப் பணி ஏன்? டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 15 காசுகள் உயர்ந்து 95.32 ஆக நிறைவு!ஐடி பங்குகள் உயர்வு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 828 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 244 புள்ளிகள் உயர்வு!செந்தில் பாலாஜியின் வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி!செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி!வங்கதேசம் திரும்பப் போவதாக ஷேக் ஹசீனா அறிவிப்பு! திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு இடைக்காலத் தடை!
/
தமிழ்நாடு

மொழிகள் மூலமாக ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தலாம்: ஆளுநா் ஆா்லேகா் கருத்து

வடக்கு-தெற்கு மொழிப் பரிமாற்றம் தேவை; இந்த பரிமாற்றம் மூலமாகவே ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்த முடியும் என ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் தெரிவித்தாா்.

News image

ஆளுநா் மாளிகையில் காசி தமிழ்ச் சங்கமம் 4.0 -2025 பங்கேட்பாளா்களுக்கிடையே நடைபெற்ற போட்டியில் வெற்றி பெற்றவா்கள், சங்கமம் அமைப்பாளா்களுடன்  ஆளுநா் ஆா்.வி.அா்லேகா், சென்னை ஐஐடி இயக்குநா் வி.காமகோடி, செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவா்

Updated On :11 ஜூலை 2026, 2:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வடக்கு-தெற்கு மொழிப் பரிமாற்றம் தேவை; இந்த பரிமாற்றம் மூலமாகவே ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்த முடியும் என ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் தெரிவித்தாா்.

‘காசி தமிழ் சங்கமம் 4.0 (2025)’ நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு சென்னை ஆளுநா் மாளிகையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் தலைமை வகித்து பேசியதாவது:

இதுவரை இத்திட்டத்தின் மூலம் தமிழகத்திலிருந்து 7,000-க்கும் மேற்பட்ட பங்கேற்பாளா்கள் காசிக்குச் சென்று, காசி விஸ்வநாதா், ராமேசுவரம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஆழமான ஆன்மிக, கலாசார தொடா்பை உணா்ந்துள்ளனா்.

நாம் அனைவரும் ஒன்றுதான் என்று நம்முடைய அனைத்து வேதங்களும் சாஸ்திரங்களும் கூறுகின்றன. அதைத்தான் ஆதிசங்கராசாரியாரும் கூறினா். இந்த பாலத்தை அமைக்க பணம் தேவையல்ல. மொழி தேவை. வட இந்திய மக்கள் தென்னிந்திய மொழிகளில் ஒன்றைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

தென்னிந்தியாவைச் சோ்ந்தவா்களும் வட இந்திய மொழிகளில் ஒன்றையாவது கற்கவேண்டும். இது நமது கலாசாரம், பாரம்பரியத்தை கற்றுக் கொள்வதாகும். இந்தியா்கள் அனைவருமே பொதுவான கலாசாரம், பாரம்பரியம் வரலாற்றைக் கொண்டவா்கள். ஒற்றுமையை நமது மொழிகள் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்த வேண்டும். இந்த மொழிப் பரிமாற்றத்தின் மூலமே ‘ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம்’ என்ற கருத்தாக்கத்துக்கு அா்த்தம் கொடுக்க முடியும் என்றாா் ஆளுநா் ஆா்லேகா்.

நிகழ்ச்சியில், ஆளுநரின் செயலா் சஜ்ஜன்சிங் ஆா்.சவான், சென்னை ஐஐடி இயக்குநா் வி. காமகோடி, செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவா் டாக்டா் சுதா சேஷய்யன் உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரமுகா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இனி ஐயப்ப சங்கமம் மாநாடு நடைபெறாது: டிடிபி தலைவா்

இனி ஐயப்ப சங்கமம் மாநாடு நடைபெறாது: டிடிபி தலைவா்

மக்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை ஆளுநா் மாளிகையில் அளிக்கலாம்: ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா்

மக்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை ஆளுநா் மாளிகையில் அளிக்கலாம்: ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா்

சமூகநீதி கணக்காய்வு: 46 ஆண்டுகால கோரிக்கைக்கு வெற்றி

சமூகநீதி கணக்காய்வு: 46 ஆண்டுகால கோரிக்கைக்கு வெற்றி

தேசிய கீதம் இரு முறை பாடப்பட்டது தவறல்ல: பிரேமலதா

தேசிய கீதம் இரு முறை பாடப்பட்டது தவறல்ல: பிரேமலதா

விடியோக்கள்

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர் செழியன் மறைவு! பிரபலங்கள் அஞ்சலி!

ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர் செழியன் மறைவு! பிரபலங்கள் அஞ்சலி!

இயக்குநர் மிஷ்கினின் Train பட டீசர்! | Cinema Updates | Dinamani Talkies

இயக்குநர் மிஷ்கினின் Train பட டீசர்! | Cinema Updates | Dinamani Talkies