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தமிழ்நாடு

மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு

மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் திங்கள்கிழமை (ஜூலை 13) மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

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மழை - பிரதிப் படம்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 1:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் திங்கள்கிழமை (ஜூலை 13) மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: மேற்கு திசை காற்றின் வேகமாறுபாடு காரணமாக, திங்கள்கிழமை (ஜூலை 13) முதல் ஜூலை 18 வரை, மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழைக்கும், தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வட வானிலை நிலவக்கூடும். அவ்வப் போது ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது

12 இடங்களில் வெயில் சதம்: தமிழகத்தில் 12 இடங்களில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது. அதிகபட்சமாக மதுரை மாவட்டம் விமான நிலையத்தில் 105.8 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது.

வேலூா் 105.62, மதுரை மாநகரம் 104.36, திருத்தணி 103.64, சென்னை மீனம்பாக்கம் 102.56, கடலூா் 101.84, பரங்கிப்பேட்டை 101.48, நாகை, திருச்சி தலா 101.3, சென்னை நுங்கம்பாக்கம் 100.76, பாளையங்கோட்டை 100.4, தூத்துக்குடி 100.04 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது.

மழை அளவு: தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக கோவை மாவட்டம் சின்னக்கல்லாரில் 20 மி.மீ. மழை பதிவானது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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