பிக்பாஸ் பிரபலம் `வாட்டர் மெலன் ஸ்டார்' திவாகர் மதுரையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
யூடியூப் சேனல் ஊழியரை ஒரு லட்சம் ரூபாய் கேட்டு மிரட்டியதாக பிக்பாஸ் பிரபலம் `வாட்டர் மெலன் ஸ்டார்' திவாகர் மீது சென்னை கீழ்பாக்கம் போலீஸில் புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து திவாகர் மீது 2 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. இந்த புகாரின் அடிப்படையில் `வாட்டர் மெலன் ஸ்டார்' திவாகர் மதுரையில் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து திவாகரை சென்னை அழைத்துச் சென்று போலீஸார் விசாரணை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளனர். சமீப காலமாக திவாகர் அடிக்கடி சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருகிறார்.
மதுரையைச் சேர்ந்தவரான திவாகர் இன்ஸ்டாகிராமில் 'வாட்டர் மெலன் ஸ்டார்' என்ற பெயரில் புகழ்பெற்றவர். மேலும் இவர் பிக்பாஸ் 9 சீசனில் போட்டியாளராகவும் பங்கேற்றிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Bigg Boss fame Watermelon Star Diwakar has been arrested in Madurai.
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