ஜூலை 16-இல் அமைச்சரவைக் கூட்டம்!

தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் ஜூலை 16-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி நிகழாண்டு தொடக்கத்தில் முந்தைய திமுக ஆட்சியில் 2026- 27-ஆம் நிதியாண்டுக்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தொடா்ந்து, முதல்வா் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அமைந்த நிலையில், நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்வது தொடா்பாக துறை வாரியாக நாள்தோறும் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
இதன் தொடா்ச்சியாக வரும் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 16) காலை 10 மணிக்கு அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை தொடா்பாக அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும், நிதிநிலை அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்படும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மேலும், இந்த மாதம் இறுதி அல்லது ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது. தவெக அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கை என்பதால், தோ்தல் அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் இதில் அறிவிக்கப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
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