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தமிழ்நாடு

வரலாறு காணாத உச்சத்தில் முட்டை விலை!

முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.70-ஆக நிர்ணயம்.

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முட்டை விலை உயர்வு - பிரதிப் படம்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 6:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 6.70-ஆக மீண்டும் உச்சம் தொட்டது.

தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், கோழிப் பண்ணையாளர்களிடம் முட்டை விலையில் மாற்றம் செய்வது தொடா்பாக கருத்து கேட்கப்பட்டது.

அப்போது, தற்போதைய சூழலை கருத்தில் கொண்டு விலையை உயர்த்த வேண்டும் என கோழிப் பண்ணை உரிமையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை மேலும் 5 காசுகள் உயர்த்தப்பட்டு ரூ. 6.70-ஆக தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது.

பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை ரூ.151-ஆகவும், முட்டைக் கோழி ரூ.115-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

Summary

In the Namakkal zone, the price of eggs rose by five paise, once again reaching a peak of Rs. 6.70.

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