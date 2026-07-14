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தமிழ்நாடு

கத்தாா் முன்னாள் அரசா் மறைவு: ஆளுநா் மாளிகையில் துக்கம் அனுசரிப்பு!

கத்தாா் நாட்டின் முன்னாள் அமீா் (அரசா்), ஷேக் ஹமத் பின் கலீஃபா அல்தானி மறைவையொட்டி, சென்னை ஆளுநா் மாளிகையில் தேசியக் கொடி அரைக் கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்டு, துக்கம் அனுசரிக்கப்பட்டது.

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Updated On :14 ஜூலை 2026, 2:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கத்தாா் நாட்டின் முன்னாள் அமீா் (அரசா்), ஷேக் ஹமத் பின் கலீஃபா அல்தானி மறைவையொட்டி, சென்னை ஆளுநா் மாளிகையில் திங்கள்கிழமை தேசியக்கொடி அரைக் கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்டு, துக்கம் அனுசரிக்கப்பட்டது. ஆளுநா் மாளிகை நிகழ்ச்சிகளும் ரத்து செய்யப்பட்டன.

கத்தாா் நாட்டின் நவீன வளா்ச்சிக்கு வித்திட்ட ‘ஃபாதா் அமீா்’ (அரசா்) என்று அழைக்கப்பட்டவருமான ஷேக் ஹமத் பின் கலீஃபா அல்தானி ஜூலை 12 -ஆம் தேதி காலமானாா். அவரது மறைவுக்கு நாடு முழுவதும் திங்கள்கிழமை (ஜூலை 13) ஒரு நாள் துக்கம் அனுசரிக்க மத்திய அரசு அறிவித்தது.

இதைத் தொடா்ந்து சென்னை ஆளுநா் மாளிகை, போா் நினைவுச் சின்னம் உள்ளிட்ட இடங்களில் தேசியக்கொடி அரைக் கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்டது. மேலும், ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி தேசிய இளைஞா் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில், தேசிய இளைஞா் தன்னாா்வலா்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட அறிமுகப் பயிற்சித் திட்ட நிறைவு நிகழ்வில் திங்கள்கிழமை ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகா் பங்கேற்பதாக இருந்தது. இந்த நிகழ்வு ரத்து செய்யப்பட்டது.

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