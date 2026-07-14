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தமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் 16 இடங்களில் வெயில் சதம்! இன்றும், நாளையும் மிதமான மழை வாய்ப்பு!

தமிழகத்தில் 16 இடங்களில் திங்கள்கிழமை 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் கடந்து வெப்பம் பதிவானது.

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மழை - பிரதிப் படம்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 2:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் 16 இடங்களில் திங்கள்கிழமை 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் கடந்து வெப்பம் பதிவானது. மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14), புதன்கிழமை (ஜூலை 15) மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து திங்கள்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: மேற்கு திசை காற்றின் வேகமாறுபாடு காரணமாக, செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14), புதன்கிழமை (ஜூலை 15), மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வட வானிலை நிலவக்கூடும். அவ்வப்போது ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

ஜூலை 16 முதல் ஜூலை 19 வரை: மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

16 இடங்களில் வெயில் சதம்: தமிழகத்தில் 16 இடங்களில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் கடந்து வெப்பம் பதிவானது. அதிகபட்சமாக வேலூரில் 106.88 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது.

மதுரை விமான நிலையம் 105.8, மதுரை நகரம் 104.72, திருத்தணி 104, சென்னை மீனம்பாக்கம் 103.82, திருச்சி, புதுச்சேரி, கடலூா் தலா 102.74, சென்னை நுங்கம்பாக்கம் 102.38, பாளையங்கோட்டை 102.2, நாகை 101.84, ஈரோடு 101.48, பரங்கிப்பேட்டை, காரைக்கால் தலா 101.12, கரூா் பரமத்தி 100.4, நாமக்கல் 100.04 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது.

மழை அளவு: தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக கோவை மாவட்டம் சின்கோனாவில் 20 மி.மீ. மழை பதிவானது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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