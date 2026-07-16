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தமிழ்நாடு

புற்றுநோயை உண்டாக்கும் கலர் அப்பளங்களுக்குத் தடை : தமிழக அரசு

புற்றுநோயை உண்டாக்கும் கலர் அப்பளங்களுக்கு தடை விதித்து உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை உத்தரவு

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தமிழக அரசு - File photo

Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டில், உடலுக்கு ஊறு விளைவிக்கும் வண்ண விண்ண நிறங்களில் விற்பனையாகும் கலர் அப்பளங்களுக்குத் தடை விதித்து உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

குழந்தைகள், சிறுவர்களை அதிகம் ஈர்க்கும் வகையில், தமிழகத்தில் எங்குமே சந்தை, சுற்றுலா தலங்கள், பொருள் கட்சிகளில் கலர் அப்பளங்கள் விற்பனை செய்யக் கூடாது என்றும் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை பிறப்பித்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கலர் அப்பளம் விற்பனைக்குத் தடை விதித்து உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை பிறப்பித்த உத்தரவில், கலர் அப்பளங்களைத் தொடர்ந்து சாப்பிடும் குழந்தைகளுக்கு அலர்ஜி, சிறுநீரக பாதிப்பு, புற்றுநோய் ஏற்படலாம்.

செயற்கை நிறமூட்டிகளை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் அப்பளங்கள் உயிருக்கு ஆபத்தானது. எனவே தமிழ்நாட்டில் கலர் அப்பளம் விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது.

தரமான முறையில் உளுந்து மற்றும் அரிசி உள்ளிட்டவற்றில் தயாரிக்கப்படும் அப்பள வகைகளை வாங்கி சாப்பிடவும் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கவும் மக்களுக்கு அறிவுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Ban on cancer-causing colored papads: Tamil Nadu Government

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