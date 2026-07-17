Dinamani
நீட் மறுதேர்வு முடிவுகள் வெளியானது! 11.21 லட்சம் மாணவர்கள் தேர்ச்சி!வா்த்தக ஒப்பந்தம்! பிரிட்டனுக்கு ஏற்றுமதியான தங்கம், வெள்ளி, வைர நகைகள்!பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு! முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்தது சிபி-சிஐடிபயன்பாட்டுக்கு வந்தது ஐஆர்சிடிசி பீட்டா பதிப்பு! எப்படி அணுகுவது?வினாத்தாள் கசிவு முதல் ராமர் கோயில் வரை நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்புவோம்! கார்கே முறைகேடு புகார்! திருவான்மியூர் - உத்தண்டி உயர்நிலை சாலை திட்டம் ரத்து! ஹோர்முஸ் வழித்தடக் கப்பல்களில் இந்திய மாலுமிகளை பணியமர்த்த கூடாது! மத்திய அரசு ஹோர்முஸ் வழித்தடக் கப்பல்களில் இந்திய மாலுமிகளை பணியமர்த்த கூடாது! மத்திய அரசு மத்திய அரசு நிகழ்ச்சியில் மேயர் பிரியா! கொளத்தூரில் பாஸ்போர்ட் சேவை மையம் திறப்பு!
/
தமிழ்நாடு

ஆடி மாதம் எதிரொலி: பூக்கள் விலை கடும் உயா்வு

ஆடி மாதம் தொடங்குவதையொட்டி, அம்மன் கோயில்களில் நடைபெறும் சிறப்பு வழிபாடுகள் மற்றும் திருவிழாக்களால் பூக்களுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், சென்னை கோயம்பேடு மலா் சந்தையில் பூக்களின் விலை உயா்ந்துள்ளது.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 2:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆடி மாதம் தொடங்குவதையொட்டி, அம்மன் கோயில்களில் நடைபெறும் சிறப்பு வழிபாடுகள் மற்றும் திருவிழாக்களால் பூக்களுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், சென்னை கோயம்பேடு மலா் சந்தையில் பூக்களின் விலை உயா்ந்துள்ளது.

நிகழாண்டு ஆடி மாதம் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 17) தொடங்க இருப்பதையொட்டி, பூக்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, கோயம்பேடு மலா் மொத்த சந்தையில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை முதலே சில்லறை வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் அதிக அளவில் திரண்டனா்.

வரத்து குறைவு காரணமாக கடந்த சில நாள்களாக சாமந்திப் பூ கிலோ ரூ.180 முதல் ரூ.240 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், தேவை அதிகரித்ததைத் தொடா்ந்து, அதன் விலை உயா்ந்துள்ளது. வியாழக்கிழமை நிலவரப்படி ஒரு கிலோ ரூ.350-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சில்லறை சந்தைகளில் ஒரு கிலோ ரூ.500 வரை உயா்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.

பூக்களின் விலை (ஒரு கிலோ): பன்னீா் ரோஜா ரூ.120, சாக்லேட் ரோஜா ரூ.160, மல்லிகைப் பூ ரூ.600, கனகாம்பரம் ரூ.700, சாமந்தி ரூ.350, அரளி ரூ.250, செவ்வரளி ரூ.400, முல்லை ரூ.500, ஜாதி முல்லை ரூ.500, சம்பங்கி ரூ.100-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டன.

இதுகுறித்து மொத்த மலா்ச் சந்தை வியாபாரிகள் கூறியதாவது:

ஆடி மாதத்தையொட்டி, வழக்கமாக பூக்களின் தேவை அதிகரிக்கும். அதன்படி, தற்போது பூக்களின் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது. தொடா்ந்து வரும் நாள்களில் பூக்களின் விலை மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளது என்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆடி மாதப் பிறப்பு: கடலூரில் பூக்களின் விற்பனை அமோகம்

ஆடி மாதப் பிறப்பு: கடலூரில் பூக்களின் விற்பனை அமோகம்

ஆடி மாதம் முழுவதும் மூடப்படும் அதிசய அம்மன் கோயில்... காரணம்?

ஆடி மாதம் முழுவதும் மூடப்படும் அதிசய அம்மன் கோயில்... காரணம்?

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஆடி முளைக்கொட்டு திருவிழா கொடியேற்றம்!

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஆடி முளைக்கொட்டு திருவிழா கொடியேற்றம்!

தக்காளி விலை குறைந்தால், வெங்காயம் விலை உயர்கிறது! கோயம்பேடு நிலவரம்

தக்காளி விலை குறைந்தால், வெங்காயம் விலை உயர்கிறது! கோயம்பேடு நிலவரம்

விடியோக்கள்

காவல் மரணம்; யாரையும் காப்பாற்றும் நோக்கமில்லை! அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK

காவல் மரணம்; யாரையும் காப்பாற்றும் நோக்கமில்லை! அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK

இறுதிச் சுற்றில் மீண்டும் ஆர்ஜென்டினா: சண்டைக்களமாக மாறிய ஆடுகளம்! | FIFA | FIFA World Cup 2026 |

இறுதிச் சுற்றில் மீண்டும் ஆர்ஜென்டினா: சண்டைக்களமாக மாறிய ஆடுகளம்! | FIFA | FIFA World Cup 2026 |

Ravindran Duraisamy interview | விஜய் அரசை அண்ணாமலை விமர்சிக்காதது ஏன்? | TVK | CM Vijay | Annamalai

Ravindran Duraisamy interview | விஜய் அரசை அண்ணாமலை விமர்சிக்காதது ஏன்? | TVK | CM Vijay | Annamalai

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK