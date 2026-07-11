தக்காளி விலை குறைந்தால், வெங்காயம் விலை உயர்கிறது! கோயம்பேடு நிலவரம்

சென்னைக்கு மகாராஷ்ரத்திலிருந்து நாள்தோறும் வரும் வெங்காய லாரிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்திருப்பதால், வெங்காயம் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. அதேவேளையில், வரத்து அதிகரித்ததால் தக்காளி விலை குறைந்துள்ளது.
நாள்தோறும் கோயம்பேடு சந்தைக்கு மகாராஷ்டிரத்திலிருந்து 65 லாரிகள் வரை வெங்காயம் வந்துகொண்டிருந்த நிலையில், மழை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால், தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு 30 முதல் 35 லாரிகள் மட்டுமே வருகின்றனவாம்.
இதனால், வெங்காயம் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. மொத்த விற்பனைக் கடைகளில் ஏற்கனவே கிலோ ரூ.20-25க்கு விற்பனையாகி வந்த வெங்காயம் தற்போது ரூ.30-35 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதைவிட சில்லறை விற்பனைக் கடைகளில் விலை சற்று அதிகமாகவே இருக்கும்.
வரும் நாள்களிலும், வெங்காயம் வரத்து குறைந்தால், நிச்சயம் ரூ.50 - 60 வரை அதிகரிக்கக் கூடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். வழக்கமாக, தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடையும் காலங்களில், வெங்காய வரத்து பாதிக்கப்பட்டு விலை அதிகரிப்பது வழக்கமான ஒன்றாக மாறியிருப்பதாகவும் கூறுகிறார்கள்.
அதுபோலவே, கோயம்பேடு சந்தைக்கு நாட்டுத் தாக்காளி வரத்து அதிகரித்திருப்பதால் விலை குறைந்துள்ளது. மொத்த விற்பனைக் கடைகளில் ரூ.10 - 20க்கு ஒரு கிலோ தக்காளி விற்பனையாகி வருகிறது. சில்லறை விற்பனைக் கடைகளில் ரூ.30 முதல் ரூ.50 வரை விற்கப்படுகிறது. இது விலை மேலும் குறையலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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