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தமிழ்நாடு

எம்ஜிஆர் படம் பார்த்த உணர்வு... ஜன நாயகன் படத்தைப் பாராட்டித் தள்ளிய பேரவைத் தலைவர்!

ஜன நாயகன் திரைப்படத்தைப் பார்த்த பேரவைத் தலைவர் பேசியது பற்றி..

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பேரவைத்தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் - X

Updated On :23 ஜூலை 2026, 3:28 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திரைப்பட ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தை பேரவைத்தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் சென்னை சத்தியம் திரையரங்கில் இன்று படம் பார்த்து நெகிழ்ந்தார்.

படம் பார்த்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்.

புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் நடித்த உலகம் சுற்றும் வாலிபன் திரைப்படம் பல தடைகளைக் கடந்து வெளியானபோது அதன் முதல் நாள் முதல் காட்சியைப் பார்த்தபோது என்ன மகிழ்ச்சி கிடைத்ததோ அதேபோன்ற ஒரு உணர்வும், மகிழ்ச்சியும் தற்போது இந்தப் படத்தைப் பார்த்தபோது கிடைத்ததாக நெகிழ்ச்சியுடன் அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும், உலகமெங்கும் வாழும் இந்தியர்கள் தமிழர்கள் மற்றும் சினிமா ரசிகர்கள் அனைவரும் பார்த்து வியக்க வேண்டிய ஒரு படம் இது என்று அவர் கூறினார்.

Party Presidium Chairman J.C.D. Prabhakar watched the movie Jananayagan-which has generated great anticipation among film fans-at the Sathyam Cinema in Chennai.

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