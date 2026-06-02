ராஜாவின் ராஜாங்கம் தொடரட்டும்! மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தனது பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடுகிறார். அவருக்கு அரசியல் தலைவர்கள், திரையுலகினர், ரசிகர்கள் என பல்வேறு தரப்பினர் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இளையராஜா, ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசனுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் தெரிவித்திருப்பதாவது:
“இசையால் நம்மை என்றென்றும் ஆளும் இசைஞானிக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!
கருணாநிதி மீது கொண்ட மதிப்பின் காரணமாகத் தனது பிறந்தநாளையே ஒரு நாள் முன்னதாக மாற்றிக் கொண்டவர். ‘இசைஞானி’ என்று கருணாநிதி பட்டம் சூட்டினார்.
அன்னக்கிளியில் தொடங்கி சிம்பொனி வரையிலான ராஜாவின் ராஜாங்கம் தொடரட்டும். ராஜா என்றும் ராஜாதான்!” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
May the Raaja's Reign Continue — M.K. Stalin Extends His Wishes
