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தமிழ்நாடு

தமிழ்நாட்டில் மணல் தட்டுப்பாடா? அமைச்சர் டி.கே. பிரபு விளக்கம்

தமிழ்நாட்டில் மணல் தட்டுப்பாடு இல்லை என்று அமைச்சர் டி.கே. பிரபு தெரிவித்துள்ளார்.

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அமைச்சர் டி.கே. பிரபு - கோப்புப்படம்.

Updated On :6 ஜூன் 2026, 8:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டில் மணல் தட்டுப்பாடு இல்லை என்று அமைச்சர் டி.கே. பிரபு தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் அளித்த பேட்டியில், தமிழ்நாட்டில் மண் , எம்-சாண்ட் தட்டுப்பாடு நிலவவுதாக கூறுவது பொய்யான தகவலை உருவாக்குகிறார்கள். மாநில அளவில் கிரானைட் குவாரிகள் தொடர்பாக ஆய்வு செய்து வருகிறோம் விதிமீறல் குறித்து ஆய்வுக்குப் பின் தீர்வு காணப்படும்.

மதுரை மட்டுமல்ல தமிழகம் முழுவதும் பல இடங்களில் கனிமவள கொள்ளை நடந்துள்ளது. இதுகுறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தயாரித்து வருகின்றனர். அந்த அறிக்கை வந்தவுடன் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்.

ஆய்வு முழுவதும் ரீல்ஸ்க்காக செய்கிறார் என்ற குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு? விமர்சனமெல்லாம் இருக்கதான் செய்யும் எனப் பதிலளித்தார். மேலும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் குவாரிகளில் ஆய்வு நடத்தப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு? தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து குவாரிகளிலும் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றார்.

Summary

Minister T.K. Prabhu has stated that there is no sand shortage in Tamil Nadu.

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