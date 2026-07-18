நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத் தலைவராக அமைச்சர் வெங்கடரமணன் நியமனம்

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் தலைவராக உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் பி. வெங்கடரமணன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த நியமனத்தின் மூலம் நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருள்கள் தொடர்பான பணிகளை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் நேரடியாக மேற்பார்வையிடுவார்.
இருப்பினும், வழக்கமாக நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் தலைவராக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளே நியமிக்கப்படும் நிலையில், தற்போது அமைச்சர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Summary
Minister P.Venkataramanan appointed as Chairman of the Tamil Nadu Civil Supplies Corporation
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