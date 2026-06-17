தமிழகத்தில் தனியாா் பள்ளிகளுக்கான தடையில்லா சான்றிதழ், உரிமம் புதுப்பித்தல் ஆகியவை உள்பட அனைத்து வகை சான்றிதழ்களையும் பெற இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறை வரும் ஜூலை 1 முதல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் கூறினாா்.
தனியாா் பள்ளிகள் இயக்ககம் சாா்பில், தனியாா் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகார புதுப்பிப்பு ஆணைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சா் ராஜ்மோகன் கலந்து கொண்டு 800-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளுக்கான ஆணைகளை வழங்கிப் பேசியதாவது:
தனியாா் பள்ளிகள் எவ்வளவு அறப்பணிகள் செய்தாலும்கூட அவா்களை, கல்வியை வியாபாரம் செய்கிறாா்கள் என்றுதான் கூறுவாா்கள். வியாபாரத்தையும் கடந்து ஏழைக் குழந்தைகளுக்கு கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ், தனியாா் பள்ளிகள் இலவச சோ்க்கை வழங்குகின்றன. அந்தப் பள்ளிகளுக்கான நிதியை அரசு ஒதுக்கீடு செய்கிறது.
இனி தனியாா் பள்ளிகள் புதுப்பித்தல், தடையில்லா சான்றிதழ் பெறுவதற்கு யாரும் ஒரு ரூபாய் கூட தர வேண்டியதில்லை. பணம் கொடுக்க வேண்டும் என அரசியல் கட்சிகளைச் சோ்ந்தவா்கள், கல்வித் தரகா்கள் உள்பட யாா் சொன்னாலும் அதை நம்பாதீா்கள்.
பள்ளிகளுக்கு அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வரும்போது, அங்கு கட்டமைப்பு வசதிகள் தேவையான அனைத்து வசதிகளும் சரியாக இருந்தால் ஒப்புதல் வழங்கப்படும். தமிழகத்தில் வரும் ஜூலை 1 முதல் தனியாா் பள்ளிகளுக்கு புதுப்பித்தல், தொடா் அங்கீகாரம் வழங்குதல் ஆகியவை உள்பட தனியாா் பள்ளிகளுக்குத் தேவையான சான்றிதழ்கள் அனைத்தையும் இணையவழியில் பெறும் நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்படும். இதில் தனி மனிதா்களின் தலையீடு இருக்காது.
கட்டணத்தை குறையுங்கள்: இதற்கு கைமாறாக நான் தனியாா் பள்ளிகளிடம் ஒன்றே ஒன்றுதான் கேட்க விரும்புகிறேன். மாணவா்களுக்கான கல்விக் கட்டணத்தை இயன்றளவு குறைக்க வேண்டும். அதேவேளையில், பள்ளிக் கட்டணத்தை தனியாா் பள்ளிகள் வெளிப்படையாக தகவல் பலகையில் வெளியிட்டால் உங்களுக்கு எந்தப் பிரச்னையும் வராது.
மாறாக, பள்ளிகளில் சோ்க்கை விகிதம் அதிகரிக்கும். தனியாா் பள்ளிகளின் நிா்வாகங்கள் தங்களது ஆசிரியா்கள், பணியாளா்களை மிகுந்த கண்ணியத்துடன் நடத்த வேண்டும். குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பை முழுமையாக உறுதி செய்ய வேண்டும். ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு தோ்ச்சி பெற்றவா்களுக்கு பள்ளிகளில் பணியாற்ற வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என உரிமையோடு கேட்கிறேன் என்றாா் அவா்.
தவெக-வினா் வந்தால் கூட...: இதைத் தொடா்ந்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தனியாா் பள்ளிகளுக்கு இதுவரை இல்லாத வகையில் எந்த வித முறைகேடுகளும் இல்லாமல், லஞ்சம் பெறாமல் நோ்மையான முறையில் ஆய்வு செய்து உரிமம், புதுப்பித்தலுக்கான சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி தவெக-வினா் வந்தாலும்கூட அவா்களை தனியாா் பள்ளி நிா்வாகங்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும்.
தற்போதைய சூழலில் பல இடங்களில் தனியாா் பள்ளிகள் தாங்கள் வசூலிக்கும் கட்டணத்தை தகவல் பலகையில் வெளியிடத் தொடங்கியுள்ளனா். அதேவேளையில் சிலா் வெளியிடவில்லை என புகாா்களும் வந்துள்ளன. அது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக் கல்வித் துறைச் செயலா் பி.சந்தரமோகன், இயக்குநா் எஸ்.கண்ணப்பன், தனியாா் பள்ளிகள் இயக்குநா் சுகன்யா, தொடக்கக் கல்வி இயக்குநா் பூ.ஆ.நரேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நடைமுறை: தமிழக அரசுக்கு பாராட்டு
தமிழ்நாடு நா்சரி, பிரைமரி, மெட்ரிக், மேல்நிலை, சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலா் கே.ஆா்.நந்தகுமாா் சென்னையில் செவ்வாய்க்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
இதுவரை தனியாா் பள்ளிகளுக்கான தொடா் அங்கீகாரம் புதுப்பித்தல், தொடக்க அங்கீகாரம் பெறுதல் உள்ளிட்டவற்றுக்கு ரூ.3 லட்சம் முதல் ரூ.10 லட்சம் வரை கேட்டு இடைத்தரகா்கள் நிா்ப்பந்தம் செய்தனா். அவ்வாறு பணம் கொடுக்காத பள்ளிகளின் கோப்புகள் பல ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்டன. மேலும் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் தொடங்குவதற்கான அங்கீகாரம் பெற ரூ.25 லட்சம் முதல் ரூ.40 லட்சம் வரை கேட்டு முகவா்கள் நெருக்கடி அளித்தனா். இத்தகைய சூழலில் தற்போது 800-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளுக்கு எந்த வித பணமும் பெறாமல் வெளிப்படைத் தன்மையுடன் உரிமம், புதுப்பித்தல் சான்றிதழ்கள் வழங்கி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நடைமுறையை தமிழக அரசும், பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சரும் அறிமுகம் செய்துள்ளனா். இதற்காக தனியாா் பள்ளிகள் சாா்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்றாா் அவா்.