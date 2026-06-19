ஜூன் 19: இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 19) ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.3,040 குறைந்து ரூ.1,08,560-க்கு விற்பனையாகிறது.
சர்வதேச காரணங்களால் சென்னையில் தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.
கடந்த ஜூன் 16-இல் பவுனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.1,12,480-க்கும், புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.240 குறைந்து ரூ.1,12,240-க்கும் விற்பனையானது.
தொடா்ந்து, வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.13,950-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.1,11,600-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.380 குறைந்து ரூ.13,570-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.3,040 குறைந்து ரூ.1,08,560-க்கும் விற்பனையாகிறது.
அதன்படி, 4 நாள்களில் மட்டும் பவுன் மொத்தம் ரூ.4,000 குறைந்துள்ளது.
அதேபோல், வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 255-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 15,000 குறைந்து ரூ. 2.550 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
Chennai present to you today gold rate in Chennai
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