தமிழக அமைச்சா்களின் கைப்பேசி எண்கள், இமெயில் முகவரிகள் வெளியீடு...

அரசு நிா்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுத்து வரும் தமிழக அரசு, தற்போது அமைச்சா்களின் கைப்பேசி எண்கள், மின்னஞ்சல் (இமெயில்) முகவரிகளை வெளியிட்டுள்ளது.
இதில், முதல்வருக்கு மின்னஞ்சல் முகவரி மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம்:
ஜோசப் விஜய்: mlaperambur@tn.gov.in
என். ஆனந்த்: ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் நீா்வளத் துறை - mlathiyagarayanag ar@tn.gov.in தொலைபேசி எண் : 90039 33964
ஆதவ் அா்ஜுனா: பொதுப்பணித் துறை mlavillivakkam@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 99624 99599
கே.கே. அருண்ராஜ்: சுகாதாரத் துறை mlathiruchengodu@tn.gov.in தொலைபேசி எண் : 94459 53976
செங்கோட்டையன்: வருவாய்த் துறை mlagobichettipalayam@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 63852 49393
வெங்கடரமணன்: உணவு மற்றும் குடிமை பொருள் வழங்கல் துறை mlamylapore @tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 98412 73454
நிா்மல் குமாா்: மின்சாரம், சட்டத் துறை mlathiruparankundram@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 99625 66341
மரிய வில்சன்: நிதித் துறை mlaradhakrishnannagar@tn.gov.in தொலைபேசி எண் :98409 41770
ராஜ்மோகன்: பள்ளி கல்வி, தமிழ் வளா்ச்சி, செய்தித் துறை mlaegmore@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 90030 83602
டி.கே. பிரபு: இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சா் mlakaraikudi@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 95853 65217
கீா்த்தனா: தொழில்துறை அமைச்சா் mlasivakasi@tn.gov.in தொலைபேசி எண் : 97902 73544
பெ. விஸ்வநாதன்: உயா்கல்வித்துறை அமைச்சா் mlamelur@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 96002 14442
ராஜேஷ் குமாா்: சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் mlakilliyoor@tn.gov.in தொலைபேசி எண் : 94431 03539
ஷாஜகான்: சிறுபான்மையினா் நலத்துறை அமைச்சா் mlapapanasam@tn.gov.in தொலைபேசி எண் : 99659 04553
வன்னி அரசு: சமூக நீதித்துறை அமைச்சா் mlatindivanam@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 95515 11006
விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன்: போக்குவரத்து துறை அமைச்சா் mlasalemsouth@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 99421 98999
ராஜ்குமாா்: வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சி துறை அமைச்சா் mlacuddalore@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 99422 24532
சம்பத் குமாா்: பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத்துறை அமைச்சா் mlacoimbatorenorth@tn.gov. in
தொலைபேசி எண்: 98422 60733, 86681 81155
விஜய் பாலாஜி: கைத்தறி, ஜவுளி மற்றும் காதி துறை அமைச்சா் mlaerodeeast@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 98947 23460
விக்னேஷ்: மதுவிலக்கு, ஆயத்தீா்வைத்துறை அமைச்சா் mlakinathukadavu@tn. gov.in
தொலைபேசி எண் : 99448 17417
தென்னரசு: வெளிநாடு வாழ் தமிழா் நலத் துறை அமைச்சா் mlasriperumbudur@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 99406 19268
முகமது பா்வாஸ்: தொழிலாளா் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை அமைச்சா் mlaaranthangi@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் : 96005 98729
காந்திராஜ்: கூட்டுறவு அமைச்சா் mlaarakkonam@tn.gov.in தொலைபேசி எண் :94439 14383
ஜெகதீஸ்வரி: சமூக நலத்துறை மற்றும் மகளிா் மேம்பாடு துறை அமைச்சா் mlarajapalayam@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் :95978 68633
வினோத்: வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத்துறை அமைச்சா் mlakumbakonam@tn. gov.in
தொலைபேசி எண் :63820 10408
விஜயலட்சுமி: பால் வளத் துறை அமைச்சா் mlakumarapalayam@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் :70100 12002
சரத்குமாா்: மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சா் mlatambaram@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் :96001 33546
ரமேஷ்: இந்து சமய அறநிலைய துறை அமைச்சா் mlasrirangam@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் :85240 88410
மதன் ராஜா: குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறை அமைச்சா் mlaottapidaram@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் :90257 95100
ஸ்ரீநாத்: மீன்வளத்துறை அமைச்சா் mlathoothukudi@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் :98844 81636
கமலி: கால்நடை பராமரிப்பு துறை அமைச்சா் mlaavanashi@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் :73588 63314
குமாா்: செயற்கை நுண்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சா் mlavelachery@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் :90920 60100
ரஞ்சித்குமாா்: வனத் துறை அமைச்சா் mlakancheepuram@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் :95001 11371, 94432 56202
லோகேஷ் தமிழ் செல்வன்: வணிக வரிகள், பதிவுத் துறை அமைச்சா் mlarasipuram@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் :99944 77272
ராஜீவ்: சுற்றுச்சூழல், பருவநிலை மாற்றம் துறை அமைச்சா் mlatiruvadanai@tn.gov.in
தொலைபேசி எண் :99946 72212
Summary
Mobile numbers and email addresses of Tamil Nadu ministers released.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.