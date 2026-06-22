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தமிழ்நாடு

பேரவையில் திமுக, அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அமளி!

தமிழக சட்டப்பேரவையில் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டுள்ளது பற்றி...

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TN assembly

Updated On :22 ஜூன் 2026, 9:49 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக சட்டப்பேரவையில் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் இன்று (ஜூன் 22) காலை 9.30 மணிக்கு கூடியது.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இறால் பதப்படுத்தும் ஆலையில் அம்மோனியா வாயு கசிவு தொடர்பாக 110 விதியின் கீழ் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் பர்வேஸ் பேரவையில் விளக்கம் அளித்து வருகிறார்.

அமோனியா வாயு கசிவு குறித்து பேரவையில் விவாதிக்க திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் வலியுறுத்திய நிலையில், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களை முதலில் பேச அனுமதிக்காமல் 110 விதியின் கீழ் அமைச்சர் பர்வேஸை விளக்கம் அளிக்க பேரவைத் தலைவர் அழைத்ததால் எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

அமைச்சரின் விளக்கத்திற்கு முன் தங்களை பேச அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரி திமுக, அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் அவையில் சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Summary

Gas leak: DMK and AIADMK MLAs create an uproar in the Assembly

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