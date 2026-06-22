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தமிழ்நாடு

முதல்வரின் தனிச் செயலராக ஜெகதீஷ் பழனிசாமி நியமனம்!

முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய்யின் தனிச் செயலாளராக ஜெகதீஷ் பழனிசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து..

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முதல்வர் ஜோசப் விஜய் உடன் ஜெகதீஷ் பழனிசாமி - எக்ஸ்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 10:31 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய்யின் தனிச் செயலாளராக ஜெகதீஷ் பழனிசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று (ஜூன் 22) அறிவித்தது.

தவெக தேர்தல் வியூகம், வார் ரூம் பணிகளை மேற்கொண்ட ரூட் அமைப்பின் நிறுவனரான ஜெகதீஷ் பழனிசாமியை, முதல்வரின் தனிச் செயலராக, மே 12 ஆம் தேதி நியமனம் செய்தது குறித்து இன்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

Summary

Jagadeesh Palanisamy appointed as the Chief Minister's Personal Secretary

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