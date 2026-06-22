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தமிழ்நாடு

சிங்கப் பெண் அதிரடிப் படை: விரைந்து தொடர்புகொள்ள உதவி எண் - 1091

சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை விரைவாகத் தொடர்புகொள்ள 1091 என்ற உதவி எண்ணை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது குறித்து..

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சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை தொடக்க நிகழ்ச்சியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சிறப்பு வாகனம் - DIPR

Updated On :22 ஜூன் 2026, 8:52 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை விரைவாகத் தொடர்புகொள்ள 1091 என்ற உதவி எண்ணை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

1091 என்ற இலவச உதவி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பிற்காக சிங்கப்பெண் அதிரடி படையின் உதவியை எளிதாக நாடலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழக முதல்வராக சி. ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றதும் பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பிற்காக சிங்கப் பெண் அதிரடிப் படை தொடங்கப்படும் என அறிவித்திருந்தார். இதன்படி ஜூன் 10 ஆம் தேதி சிங்கப் பெண் சிறப்புப் படைக்கான இலச்சினையை வெளியிட்டு அத்திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் தொடக்கிவைத்தார்.

இந்நிலையில், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை தொடர்புகொள்ள உதவி எண்ணை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் செயல் திறனை மேம்படுத்த, விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க உதவி எண் அறிக்கப்பட்டுள்ளது.

1091 என்ற இலவச உதவி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பெண்கள், குழந்தைகள் சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையின் உதவியை எளிதாக நாடலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

Summary

Singappen Action Force Helpline number for quick contact – 1091

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