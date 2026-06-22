விஜய் பிறந்தநாள்: இன்று பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கிய தவெக!

சென்னை எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் இன்று (ஜூன் 22) பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் தங்க மோதிரம் வழங்கினார்.
முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய்யின் பிறந்தநாளையொட்டி இன்று பிறந்த குழந்தைகள் அனைவருக்கும் தங்க மோதிரம் வழங்கினார்.
தமிழக முதல்வராக சி. ஜோசப் விஜய் பதவியேற்ற பிறகு முதல்முறையாக பிறந்தநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இதனால் இந்த ஆண்டு பிறந்தநாளை சிறப்பாகக் கொண்டாடும் வகையில், பல்வேறு இடங்களில் அன்னதானம், நலத் திட்ட உதவிகளை தவெக தொண்டர்கள் செய்து வருகின்றனர்.
மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் ரத்ததான முகாம்கள், உடல் தான பதிவு முகாம்களும் நடத்தப்பட்டன. ஏழைகள் மற்றும் ஆதரவற்ற குடும்பங்களுக்கு அரிசி, பருப்பு, மளிகைப் பொருள்களை வழங்கியும், மாணவர்களுக்கு நோட்டு, புத்தகங்கள் வழங்கியும் வருகின்றனர்.
அந்தவகையில் எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் இன்று பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் தங்க மோதிரம் பரிசளித்தார்.
Summary
TN CM joseph Vijay's Birthday TVK Fisheries Minister A Srinath gifts gold rings to babies born today
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