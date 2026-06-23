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கடலூர்

முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பிறந்த நாள்! அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்!

முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பிறந்த நாள் அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்...

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முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பிறந்த நாள் அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 2:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு முதல்வா் ஜோசப் விஜயின் 52-ஆவது பிறந்த நாள் விழாவையொட்டி, சிதம்பரத்தில் உள்ள கடலூா் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, அரசு காமராஜா் மருத்துவமனையில் பிறந்த 14 குழந்தைகளுக்கு தலா ஒரு கிராம் வீதம் தங்க மோதிரங்களை தவெகவினா் அணிவித்தனா்.

விழாவில் கடலூா் தெற்கு மாவட்டச் செயலா் சீனுவாசன் தலைமை வகித்து மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரத்தை அணிவித்தாா் (படம்). நிகழ்ச்சியில் அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவா் லட்சுமி, மருத்துவா் இந்திரா, தவெக தொண்டரணி அமைப்பாளா் விஜய்குரு, மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் வித்யாலட்சுமி யுவராஜா, திரைப்பட இயக்குனருமான யுவராஜா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

அன்னதானம்: முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பிறந்த நாளையொட்டி, தெய்வீக பக்தா்கள் பேரவை சாா்பில், அதன் நிறுவனா் தலைவா் ஜெமினி எம்.என்.ராதா தலைமையில் சிதம்பரம் நடராஜா் கோவில் கிழக்கு கோபுர வாயில் அருகே 500 பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக சிதம்பரம் நகர காங்கிரஸ் தலைவா் தில்லை ஆா்.மக்கின் கலந்துகொண்டு அன்னதான நிகழ்ச்சியை தொடங்கிவைத்தாா்.

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