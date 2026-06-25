முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பிறந்த நாளையொட்டி, கம்பம் அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம், பராமரிப்பு பொருள்கள் வழங்கப்பட்டன.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சாா்பில், புதன்கிழமை நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் கம்பம் எம்.எல்.ஏ. ஜெகநாத் மிஸ்ரா கலந்து கொண்டு, ஜூன் 22-ஆம் தேதி கம்பம் அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரங்களை வழங்கினாா். மேலும், குழந்தைகளின் ஆரம்பகால பராமரிப்புக்கு உதவும் வகையில் மெத்தை, கூடை, பிளாஸ்க் உள்ளிட்ட 52 பொருள்கள் அடங்கிய சிறப்புத் தொகுப்புகளும் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில் அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவா் பானுமதி, மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள், தவெக நிா்வாகிகள் கட்சியினா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடா்ந்து, மருத்துவமனையில் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு வகைகள், அவற்றின் தரம் குறித்து ஆய்வு ‘எம்எல்ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா ஆய்வு செய்தாா்.
நோயாளிகளுக்கு சத்தான,தரமான உணவு தொடா்ந்து வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அவா் வலியுறுத்தினாா்.
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