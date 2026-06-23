ஏய் என்ற வார்த்தை அவைக் குறிப்பில் நீக்க வேண்டும்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

ஏய் என்ற வார்த்தை அவைக் குறிப்பில் நீக்க வேண்டும் என்று பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகருக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீது முதல்வர் விஜய் இன்று(ஜூன் 23) பதிலளித்து சட்டப்பேரவையில் பேசி வருகிறார்.
அப்போது முதல்வர் விஜய் பேசுகையில், டாஸ்மாக்கில் கட்சி நிதி என்ற பெயரில் கொள்ளையடித்தாகப் பேசினார்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக எம்எல்ஏக்கள் பேரவையில் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
முதல்வர் தனது உரையை முடித்த பிறகு எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று பேரவைத் தலைவர் தெரிவித்தார். எனினும் தொடர்ந்து, திமுகவினர் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
தொடர்ந்து, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசுகையில், “திமுகவினர் எங்களைப் பார்த்து ஒருமையில் பேசுகின்றனர், அதை நான் கண்டிக்கிறேன். ’ஏய்’ என்ற வார்த்தையை அவைக்குறிப்பில் நீக்க வேண்டும்” என்றார்.
இதற்கு, பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் ’ஏய்’ என்ற வார்த்தை அவைக்குறிப்பில் இடம் பெறாது என்றார்.
Summary
School Education Minister Rajmohan has requested Assembly Speaker J.C.T. Prabhakar to expunge the word "Hey" from the assembly records.
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