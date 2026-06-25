தவெக அரசுக்கு உதவவில்லை! உண்மை என்ன? ஸ்ரீதர் வேம்பு விளக்கம்

நான் சுட்டிக்காட்டிய பள்ளிக்கு அனுமதி பெறும் விவகாரம் தொடர்பாக, தவெக அரசுக்கு உதவுவதற்காக நான் ஒரு பொய்யை புனைந்திருப்பதாக திமுக தரப்பினர் என் மீது குற்றம் சாட்டுகின்றனர். உண்மைகளை இங்கே தெளிவுபடுத்துகிறேன் என்று ஸோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு கூறியிருக்கிறார்.
பள்ளி ஒன்றுக்கு தவெக அரசில் எளிதாக அனுமதி கிடைத்திருப்பதாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். இந்த நிலையில், அது குறித்து விளக்கப் பதிவை இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், நான் சுட்டிக்காட்டிய பள்ளிக்கு அனுமதி பெறும் விவகாரம் தொடர்பாக, தவெக அரசுக்கு உதவுவதற்காக நான் ஒரு பொய்யை புனைந்திருப்பதாக திமுக தரப்பினர் என் மீது குற்றம் சாட்டுகின்றனர். உண்மைகளை இங்கே தெளிவுபடுத்துகிறேன்
'கலைவாணி கல்வி மையம்' என்ற அமைப்பின் கீழ், தென்காசி மற்றும் தேனி ஆகிய மாவட்டங்களின் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் தலா ஒரு பள்ளி வீதம், இரண்டு இலவசப் பள்ளிகளை நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம்.
தேனியில் உள்ள பள்ளியைத் தொடக்கத்தில் ஒரு ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரிதான் தொடங்கி நடத்தினார்; அவர் மிகவும் நேர்மையான மற்றும் கண்ணியமான மனிதர். அவர் மிகச் சிறந்த வசதிகளுடன் அப்பள்ளியை அமைத்திருந்தார். ஆனால், தடையின்மைச் சான்றிதழ் (NOC) வழங்க மாநில அரசு மிக அதிகத் தொகையைக் கோரியதால், அவரால் தனது சிபிஎஸ்இ பள்ளியைத் தொடர்ந்து நடத்த முடியாமல் அதை மூட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. ஒரு நேர்மையான ஓய்வுபெற்ற அதிகாரியாகத் தன்னிடம் அதற்கான பணம் இல்லை என்றும், அதே சமயம் பணம் செலுத்தாத பட்சத்தில் அவர்கள் தடையில்லாச் சான்றிதழ் வழங்க மறுத்துவிட்டார்கள் என்றும் அவர் என்னிடம் கூறினார்.
அந்தப் பள்ளியைத்தான் நாங்கள் எடுத்து நடத்தி வருகிறோம். தேனி பள்ளிக்கும் பல இடையூறுகளை திமுக அரசு கொடுத்தது. எங்களுக்கு மாநில அரசின் பதிவு இல்லை. அதற்கும் பணம் செலுத்துமாறு கூறினார்கள். அதனால் அதுவும் கிடைக்கவில்லை.
இதற்கிடையில், தென்காசியில் புதிய பள்ளி வசதிகளை உருவாக்க நாங்கள் விரும்பினோம் (அப்போது நாங்கள் தற்காலிகமான வசதிகளிலேயே இயங்கி வந்தோம்; அடிக்கடி புகைப்படங்களில் காணப்பட்டவை அவைதான்). புதிய கட்டடங்களைக் கட்டுவதற்கு DTCP-இன் அனுமதியைக் கோரி விண்ணப்பித்தோம். நம் மாநிலத்தில் DTCP பற்றி அறிந்த அனைவருக்கும், திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் அங்கு எந்த மாதிரியான ஊழல் நடைபெற்றது என்பது தெரியும்.
புதிய பள்ளி கட்டிடங்களுக்கான DTCP அனுமதி கிடைக்க நாங்கள் பொறுமையுடன் காத்திருந்தோம்; ஆனால் திமுக ஆட்சியில் இருந்தவரை அந்த அனுமதி கிடைக்கவே இல்லை. ஆட்சி மாறியவுடன் அந்த அனுமதி தானாகவே கிடைத்தது.
இந்த DTCP அனுமதி குறித்துதான் நான் 'X' தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தேன். இந்த வரவேற்கத்தக்க மாற்றத்தை நான் மீண்டும் ஒருமுறை பாராட்ட விரும்புகிறேன்.
அனுமதிகள் கிடைத்தது மட்டுமல்லாமல், எந்தவொரு அனுமதிக்கும் யாருக்கும் பணம் கொடுக்க வேண்டாம் என்றும் அரசுத் தரப்பினர் எங்களிடம் கூறினர். முன்பு நாங்கள் சந்தித்த சிரமங்களைக் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கும்போது, இந்த விஷயத்தை நான் பொதுவெளியில் பாராட்டியே ஆக வேண்டும்.
இந்த விஷயத்தை வைத்துத்தான் திமுகவினர் என் மீது தாக்குதல் நடத்தவும், இதை ஒரு "பொய்" என்று கூறவும் முற்படுகிறார்கள்.
எனது நற்பண்பு குறித்து அவர்களிடமிருந்து சான்றிதழ் எதுவும் எனக்குத் தேவையில்லை.
பெரும்பாலும் கணினி நிரலாக்கப் பணிகளிலேயே (coding) மூழ்கியிருக்கும் என்னைப் போன்ற ஒரு தொழில்நுட்ப ஆர்வலர் ஏன் இதுபோன்ற பதிவுகளை வெளியிடுகிறார் என்பதை, அவர்கள் தங்கள் மனசாட்சியைக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளலாம் என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.
Summary
TVK did not help the government! What is the truth? Sridhar Vembu clarifies.
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