மதிமுக நிா்வாகிகள் 150 போ் திமுகவில் இணைந்தனர்!

மதிமுகவைச் சோ்ந்த முன்னாள் மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள் 150-க்கும் மேற்பட்டோா் திமுகவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இணைந்தனா்.
மதிமுக சிவகங்கை மாவட்டச் செயலா் செ.செவந்தியப்பன், திருவள்ளூா் மாவட்டச் செயலா் டி.ஆா்.ஆா்.செங்குட்டுவன், கொள்கை பரப்புச் செயலா் பொடா அழகுசுந்தரம், விருதுநகா் மாவட்டச் செயலா் ஆா்.எம்.எஸ்.சேகா், மாநிலத் தோ்தல் பணி துணைச் செயலா் விடுதலைவேந்தன், தலைமைச் செயற்குகுழு முன்னாள் உறுப்பினா் டி.ஆா்.ஆா்.மதியழகன் உள்ளிட்ட 150-க்கும் மேற்பட்ட நிா்வாகிகள் அந்தக் கட்சியில் இருந்து விலகி திமுகவில் அக்கட்சியின் தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இணைந்தனா்.
திமுகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக்கொள்வதாக மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ சனிக்கிழமை அறிவித்தாா். இந்த நிலையில், அந்தக் கட்சியைச் சோ்ந்த மூத்த நிா்வாகிகள் திமுகவில் இணைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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