ஹோலி பண்டிகை: ஆளுநா் வாழ்த்து

நாடு முழுவதும் புதன்கிழமை (மாா்ச் 4) ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு, தமிழக ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.
அவா் விடுத்த வாழ்த்துச் செய்தி: எனது சகோதரிகள், சகோதரா்களுக்கு, புனிதமான ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு, மனமாா்ந்த வாழ்த்துகள். ஹோலியின் துடிப்பான வண்ணங்கள் பாரதத்தின் நீடித்த உணா்வுகளான தீமையை நன்மை வென்றதையும் நல்லிணக்கத்தின் கொண்டாட்டத்தையும் நம்மை ஒரே குடும்பமாக இணைக்கும் ஆழமான ஒற்றுமையையும் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்தப் புனிதமான பண்டிகை நமது கூட்டு உணா்வை மீண்டும் தூண்டி, நமது நாகரிகத்தை வடிவமைத்த காலத்தால் அழியாத மதிப்புகளை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த ஹோலி ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தி, அனைவருக்கும் வளம், மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வரட்டும்’ எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
டிரெண்டிங்
இன்று ஹோலி பண்டிகை: குடியரசுத் தலைவா் வாழ்த்து
ஹோலி கொண்டாட்டம் - புகைப்படங்கள்
திருப்பூரில் மாா்ச் 7-ஆம் தேதி நடைபெறும் வந்தே மாதரம் 150-ஆவது ஆண்டு விழாவில் தமிழக ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி பங்கேற்பு
மகா சிவராத்திரி: ஆளுநா் ஆர்.என். ரவி வாழ்த்து!
வீடியோக்கள்
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...