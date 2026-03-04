திருச்சி - தஞ்சை சாலையில் விஜய் வாகனத்தை சூழ்ந்த தொண்டர்கள்...

திருச்சி - தஞ்சாவூர் சாலையில் இருபுறமும் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் குவிந்து விஜய்க்கு வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டி அருகே அய்யாசாமிபட்டி பிரிவு சாலை பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்கும் நிர்வாகிகள் மற்றும் பிரசாரக் கூட்டம் இன்று பகல் 12 மணியளவில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் திருச்சிக்கு வருகை தந்த விஜய், சாலை வழியாக தஞ்சாவூர் சென்று கொண்டிருக்கிறார்.
ஏற்கெனவே தனது வாகனத்தை யாரும் பின்தொடர வேண்டாம் என்று விஜய் கேட்டுக் கொண்டிருந்த நிலையில், தஞ்சை சாலையில் முக்கிய இடங்களில் விஜய்யை பார்க்க மக்கள் திரண்டுள்ளனர்.
துவாக்குடி சுங்கச் சாவடி அருகே விஜய்யின் வாகனம் வந்தபோது, விஜய்யின் வாகனத்தை தொண்டர்கள் சூழ்ந்தனர். தொடர்ந்து வாகனத்தின் வேகத்தை குறைத்து, தொண்டர்களுக்கு விஜய் கையசைத்து சென்றார்.
தொடர்ந்து கூட்டம் நடைபெறும் திடல் அருகே ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் கூடியிருக்கும் நிலையில், காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளனர்.
summary
Cadres surround Vijay's vehicle on the Trichy-Tanjavur road!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
தஞ்சாவூரில் மார்ச் 4-ல் விஜய் பங்கேற்கும் தவெக கூட்டம்: காவல் துறை அனுமதி!
தஞ்சையில் மார்ச் 4-ல் தவெக தலைவர் விஜய் பிரசாரம்!
அதிமுக Vs தவெக! எல்லைமீறும் விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ் மோதல்!
விஜய்யைப் பார்த்ததும் ஆர்ப்பரித்த தொண்டர்கள்! காதை மூடி சிரித்த விஜய்! | TVK
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...