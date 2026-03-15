யாருடன் கூட்டணி?: இன்று அறிவிக்கிறார் ராமதாஸ்!

மருத்துவர் ராமதாஸ் யாருடன் கூட்டணி என்பதை திங்கள்கிழமை (மார்ச் 16) அறிவிக்கிறார் என்று பாமக செயல் தலைவர் காந்திமதி ராமதாஸ் கூறினார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் பாமக இளைஞர் அணி சார்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடை பெற்ற வெள்ளைச்சீருடை அணிந்து உறுதிமொழி ஏற்பு தின நிகழ்வில் பங்கேற்று காந்திமதி ராம தாஸ் பேசியதாவது: தமிழகத்தில் போதை கலாசாரம் அதிகமாக உள்ளது.
பாமகவினர் போதைக்கு அடிமையாகக் கூடாது. சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி என்பதை மருத்துவர் ராமதாஸ் திங்கள்கிழமை (மார்ச் 16) அறிவிக்கிறார். அந்தக் கூட்டணி வெற்றிக் கூட்டணிதான் என்றார்.
