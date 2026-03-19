Dinamani
தமிழகம், புதுச்சேரியில் மார்ச் 21-ல் ரமலான் பண்டிகை! - தலைமை காஜி அறிவிப்புடிடிவி தினகரன் நாளை தில்லி பயணம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து 2.8 லட்சம் இந்தியர்கள் நாடு திரும்பினர்!மேற்கு வங்க தேர்தல்: பாஜகவின் 2 ஆம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு! சென்னை தென்மண்டல வானிலை மைய தலைவரானார் சிவானந்த தாமோதர பை!ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி தலைவர் அதானு சக்ரவர்த்தி திடீர் ராஜிநாமா!பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சி! ரூ. 13 லட்சம் கோடி இழப்பு!தங்கம் விலை ஒரேநாளில் ரூ. 5,360 குறைந்தது! ஒரு கிராம் ரூ. 13,900 ஆகச் சரிவு!
/
தமிழ்நாடு

1-9 வகுப்புகளுக்கு இறுதித் தோ்வு: அட்டவணை விரைவில் வெளியீடு

தமிழக பள்ளிக் கல்வியில் 1 முதல் 9 வகுப்புகள் மற்றும் பிளஸ் 1 வகுப்புக்கான ஆண்டு இறுதித் தோ்வு அட்டவணை ஓரிரு நாள்களில் வெளியிடப்படவுள்ளது.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :19 மார்ச் 2026, 7:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக பள்ளிக் கல்வியில் 1 முதல் 9 வகுப்புகள் மற்றும் பிளஸ் 1 வகுப்புக்கான ஆண்டு இறுதித் தோ்வு அட்டவணை ஓரிரு நாள்களில் வெளியிடப்படவுள்ளது.

தமிழக பள்ளிக்கல்வி பாடத்திட்டத்தில் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு கடந்த மாா்ச் 2-ஆம் தேதியும், பத்தாம் வகுப்புக்கான பொதுத் தோ்வு மாா்ச் 11-ஆம் தேதியும் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. அதேபோல், 1 முதல் 9 மற்றும் பிளஸ் 1 வகுப்பு மாணவா்களுக்கான முழு ஆண்டு மற்றும் இறுதிப் பருவத் தோ்வுகள் ஏப்.10 முதல் 24-ஆம் தேதி வரை நடத்தப்படும் என பள்ளிக்கல்வித் துறை வெளியிட்ட ஆண்டு நாள்காட்டியில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இதற்கிடையே தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் ஏப்.23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. வாக்குச்சாவடி மையங்களாக பள்ளிகள் செயல்பட இருக்கின்றன. இதையடுத்து 1 முதல் 9 வகுப்புகள் மற்றும் பிளஸ் 1 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகள் முன்கூட்டியே நடத்தி முடிக்கப்படும் என்று பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, முழு ஆண்டுத் தோ்வுகளை ஏப்.17-ஆம் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதன்படி, தோ்வு கால அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டு துறையின் செயலா் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓரிரு நாள்களில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று கல்வித் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

