Dinamani
என்டிஏ கூட்டணி: பொம்மையைவிட கயிற்றை வைத்திருப்பவர்தான் முக்கியம்! ப. சிதம்பரம் விமர்சனம்

பொம்மலாட்டத்தில் பொம்மையைவிட கயிற்றை வைத்திருப்பவர்தான் முக்கியம் என ப. சிதம்பரம் விமர்சித்தது குறித்து...

ப. சிதம்பரம்

Updated On :21 மார்ச் 2026, 12:32 pm

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி குறித்து பேசிய ப. சிதம்பரம் பொம்மலாட்டத்தில் பொம்மையைவிட கயிற்றை வைத்திருப்பவர்தான் முக்கியம் என விமர்சித்தார்.

தமிழகத்தின் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடக்கவிருக்கிறது. ஆகையால், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துக் கட்சிகளும் கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது, தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடுவது, தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சு என தமிழக அரசியல் களம் பரபரப்பாகக் காணப்படுகின்றது.

இந்த நிலையில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி குறித்து பேசிய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம், “தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் உண்மையான தலைமை பாரதிய ஜனதா கட்சியிடமே உள்ளது. உடன்பாட்டிற்காக முன்மொழியப்பட்ட தலைவர்தான் அதிமுகவைச் சேர்ந்தவர். ஒரு பொம்மலாட்டத்தில், பொம்மை முக்கியமல்ல; அதன் கயிறுகளை யார் கையில் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதே முக்கியம்” என்று விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னதாக, தில்லியில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவைச் சந்தித்தப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தொகுதிப் பங்கீடு இன்னும் சில நாள்களில் உறுதி செய்யப்படும் என்று தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Speaking about the National Democratic Alliance, P. Chidambaram criticized the puppeteer for being more important than the puppet in a puppet show.

புதுவையில் அதிமுக போட்டியிடும் 2 தொகுதிகள் எவை?

அதிமுக கூட்டணி தொகுதிப் பங்கீடு நிறைவு?

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆா்ப்பாட்டம்

தமிழகத்தில் தே.ஜ. கூட்டணி ஆட்சி அமைய மக்கள் துணை நிற்க வேண்டும்: பிரதமா் மோடி!

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16

எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

