அதிமுகவுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்? நாளை மாவட்ட செயலர்கள் கூட்டம்!
அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நாளை (மார்ச் 24) நடைபெறவுள்ளது குறித்து...
அதிமுக தலைமை அலுவலகம்
கோப்புப் படம்
அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நாளை (மார்ச் 24) மாலை 4 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெறும் இக்கூட்டத்தில் அதிமுகவுக்கான தொகுதிகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படவுள்ளது.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாஜக, அமமுக, பாமக (அன்புமணி) ஆகிய 3 கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீடு உடன்பாடு இன்று எட்டப்பட்ட நிலையில் நாளை கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...