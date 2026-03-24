Dinamani
தேமுதிகவுக்கு 10 இடங்கள்! திமுகவுடன் ஒப்பந்தம் கையொப்பம்!

தொகுதி ஒப்பந்தம் இருகட்சிகளுக்குமிடையே இன்று (மார்ச் 24) கையொப்பமானது.

பிரேமலதா விஜயகாந்த்

Updated On :24 மார்ச் 2026, 1:55 pm

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுகவுடன் புதிதாக கூட்டணி அமைத்துள்ள தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்திற்கு (தேமுதிக) 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. இதற்கான ஒப்பந்தம் இருகட்சிகளுக்குமிடையே இன்று (மார்ச் 24) கையொப்பமானது.

ஏற்கெனவே ஒரு மாநிலங்களவை இடம் வழங்கப்பட்ட நிலையில், சட்டப்பேரவையில் 10 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

திமுக கூட்டணியில் இதுவரை காங்கிரஸ் 28, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி 8, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 5, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 5, மதிமுக 4, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் 2, மமக 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

TN Assembly election 2026 DMK allotted 10 constituencies for Dmdk

தேர்தல் 1967 : அரியணையேறிய திமுக, அண்ணா முதல்வர்!

தேர்தல் 1967 : அரியணையேறிய திமுக, அண்ணா முதல்வர்!

சமூக சிக்கல்களுக்குள் சுழலும் அஸ்ஸாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்!

சமூக சிக்கல்களுக்குள் சுழலும் அஸ்ஸாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்!

நாங்கள் திமுகவுடன் பேரம் பேசும் கட்சி அல்ல! - திருமா

நாங்கள் திமுகவுடன் பேரம் பேசும் கட்சி அல்ல! - திருமா

ஒசூா் பிஎம்சி டெக் கல்லூரி புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

ஒசூா் பிஎம்சி டெக் கல்லூரி புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!

அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026

விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS

இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK
இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK

