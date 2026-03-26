Dinamani
நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றாம் பாலினத்தவா் சட்டத் திருத்த மசோதா புதன்கிழமை நிறைவேற்றம்திமுக கூட்டணியில் எஸ்டிபிஐ, முக்குலத்தோர் புலிப்படைக்கு தலா 1 தொகுதி!அமெரிக்காவின் அமைதித் திட்டத்தை நிராகரித்த ஈரான்!பெரம்பூரில் விஜய் போட்டியிட்டாலும், பிரசாரம் செய்தாலும் எந்தவித பிரளயமும் ஏற்படப்போவதில்லை: அமைச்சர் சேகர்பாபுஏப். 29 வரை தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிடத் தடை!தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் நாளை (மார்ச் 26) வெளியாகிறதுதிமுக கூட்டணியில் தமிமுன் அன்சாரியின் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு!டென்மான்க் பிரதமர் ராஜிநாமாதேமுதிக இல்லாமல் அதிமுக ஆட்சி அமைத்திருக்காது : எல்.கே. சுதீஷ்அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுமையற்றவர்: ஓ.பன்னீர் செல்வம்
/
தமிழ்நாடு

பத்தாம் வகுப்பு கணிதத்தில் ‘சென்டம்’ குறைய வாய்ப்பு

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் கணித பாடத்தில் முழு மதிப்பெண் பெறும் மாணவா்களின் எண்ணிக்கை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக ஆசிரியா்கள் தெரிவித்தனா்.

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :25 மார்ச் 2026, 9:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் மாநில பாடத்திட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு கடந்த 11-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிப் பாடங்களுக்குப் பிறகு முக்கிய பாடங்களில் ஒன்றான கணித பாடத்துக்கான தோ்வு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

இதுகுறித்து மாணவா்கள் கூறுகையில், கணித வினாத்தாளில் பெரும்பாலும் எளிதாக பதிலளிக்கக் கூடிய வினாக்களே இடம் பெற்றிருந்தன. எனினும், ஒரு மதிப்பெண் பகுதியில் இரு கேள்விகளும், இரு மதிப்பெண் பகுதியில் கட்டாய வினாவும் மறைமுக வினாக்களாக இருந்தன. அதேபோன்று, ஐந்து மதிப்பெண் பகுதியில் பெரிதும் எதிா்பாா்த்த தேற்றம் இடம்பெறாதது ஏமாற்றமளித்தது என்றனா்.

ஆசிரியா்கள் கூறுகையில், கணிதத்தில் தோ்ச்சி பெறுவதில் பெரிதாக எந்தப் பிரச்னையும் இருக்காது. ஆனால், 95 முதல் 100 மதிப்பெண் பெறலாம் என எதிா்பாா்த்த மாணவா்களுக்கு சில கேள்விகள் நிச்சயம் ஏமாற்றத்தை அளித்திருக்கும். அந்த அளவுக்கு பாடப்பகுதிக்கு உள்ளிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருந்தன. நிகழாண்டு பத்தாம் வகுப்பு கணிதத்தில் முழு மதிப்பெண் பெறும் மாணவா்களின் எண்ணிக்கை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்றனா். அறிவியல் பாடத் தோ்வு வரும் திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 30) நடைபெறவுள்ளது.

தொடர்புடையது

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுத் துறை முக்கிய அறிவுறுத்தல்

தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு தொடக்கம் - தமிழ்த் தோ்வை 11,898 போ் எழுதவில்லை

சேலம் மாவட்டத்தில் 188 மையங்களில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: 41,118 போ் பங்கேற்பு

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு தொடங்கியது: திருச்சி மாவட்டத்தில் 34,027 மாணவா்கள் எழுதினா்

வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வீடியோக்கள்

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு