Dinamani
அதிமுக இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு!சாத்தூரில் போட்டி: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு! பாஜகவுக்கு சாதகமில்லாத தொகுதிகள்! மேலிடத்தில் அண்ணாமலை அதிருப்தி! டாலருக்கு நிகரான இந்திய மதிப்பு ரூ. 94 -ஐ கடந்தது! வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி! பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி குறைப்பு! டீசலுக்கு முழுமையாக ரத்து! ஈரான் மீதான தாக்குதல் மேலும் 10 நாள்கள் நிறுத்தம்: அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்
/
தமிழ்நாடு

பல்லாவரம், குன்னம் தொகுதிகளில் ஐஜேகே வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

பல்லாவரம், குன்னம் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் ஐஜேகே வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு பற்றி...

News image

ஐஜேகே வேட்பாளர்கள்

X

Updated On :27 மார்ச் 2026, 9:44 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி போட்டியிடும் தொகுதிகளில் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கு வருகிற ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு 27, பாமகவுக்கு 18, அமமுகவுக்கு 11, தமாகாவுக்கு 5, ஐஜேகேவுக்கு 2 தொகுதிகள், புரட்சி பாரதம், தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம், சிங்கத் தமிழர் முன்னேற்றக் கழகத்துக்கு தலா ஒரு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் என்டிஏ கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி போட்டியிடும் தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஐஜேகே போட்டியிடும் பல்லாவரம் தொகுதியில் வழக்கறிஞர் டாக்டர் வெங்கடேசன் போட்டியிடுகிறார். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இந்த கட்சியின் சட்ட ஆலோசகராக உள்ளார்.

குன்னம் தொகுதியில் சரண்யா அன்பழகன் போட்டியிடுகிறார். இருவருமே இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

திமுக போட்டியிடும் தொகுதிகளில் பாஜகவை களமிறக்கும் அதிமுக? செல்லூர் ராஜு பேட்டி

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

26 மார்ச் 2026
தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026