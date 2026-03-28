திமுக கூட்டணியில் கம்யூனிஸ்ட் போட்டியிடும் தொகுதிகள்!
அண்ணா அறிவாலயம்
திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்றக் கூட்டணியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிடும் 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் ஏப்ரல் 24-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டன.
இதையடுத்து திமுக கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் பட்டியலை திமுக பொருளாளர் டி.ஆர். பாலு இன்று வெளியிட்டார். அதன்படி கம்பூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
1. தளி
2. திருத்துறைப்பூண்டி (தனி)
3. திருவில்லிபுத்தூர் (தனி
4. திருப்பூர் வடக்கு
5. பவானிசாகர் (தனி)
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்)
1. கீழ்வேளூர் (தனி)
2. கந்தர்வக்கோட்டை (தனி)
3. பத்தநாபபுரம்
4. பழனி
5. திருவொற்றியூர்
இதேபோன்று மற்ற கட்சிகளுக்கும் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
