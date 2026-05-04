2 இடங்களில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் முன்னிலை!

திமுக கூட்டணியில் 5 இடங்களில் போட்டியிட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை வகித்து வருகிறது. (நண்பகல் 12.15 மணி நிலவரம்)
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 8 மணி முதல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், நண்பகல் 12.15 மணி நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 105தொகுதிகளிலும், அதிமுக 66 தொகுதிகளிலும், திமுக 45தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
திமுக கூட்டணியில் 5 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருக்கிறது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட மகாலிங்கம் 2980 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.
திருத்துறைப்பூண்டியில் போட்டியிட்ட மாரிமுத்து 4991 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருக்கிறார்.
இதேபோன்று மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் பத்மநாபபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட செல்லசாமி 3440 வாக்குகள் முன்னிலையில் இருக்கிறார்.
Summary
Marxist Communist leads in 2 seats
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
28 தொகுதிகளில் 5-ல் மட்டுமே காங்கிரஸ் முன்னிலை!
பவானிசாகா் தொகுதி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக பிரசாரம்
8 தொகுதிகளில் நேரடியாக மோதும் தேசியக் கட்சிகள் !
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு
வீடியோக்கள்
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை