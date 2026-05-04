Dinamani
6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
/
தமிழ்நாடு

28 தொகுதிகளில் 5-ல் மட்டுமே காங்கிரஸ் முன்னிலை!

திமுக கூட்டணியில் 28 இடங்களில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

News image

காங்கிரஸ் - கோப்புப் படம்

Updated On :4 மே 2026, 0:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திமுக கூட்டணியில் 28 இடங்களில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை வகித்து வருகிறது. (நண்பகல் 12 மணி நிலவரம்)

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

காலை 8 மணி முதல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், காலை 11.30 மணி நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 1086 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 64 தொகுதிகளிலும், திமுக 43 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

திமுக கூட்டணியில் 28 தொகுதியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி, 5 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

கடலூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட சந்திரசேகரன் 942 வாக்குகள் முன்னிலையில் இருக்கிறார்.

விளவங்கோடு தொகுதியில் பிரவீன் 7782 வாக்குகள் முன்னிலை.

மயிலாடுதுறையில் ஜமால் மொஹதீன் 2422 தொகுதிகளிலும், திருவாடானையில் கருமாணிக்கம் 1486 வாக்குகள் முன்னிலையில் இருக்கிறார்.

கொளச்சல் தொகுதியில் தாராஹி சித்ரபெட் 2137 வாக்குகள் முன்னிலையில் உள்ளார்.

Summary

TN election result Congress leads in only 5 out of 28 constituencies

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

10-ல் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே தேமுதிக முன்னிலை!

10-ல் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே தேமுதிக முன்னிலை!

2 இடங்களில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் முன்னிலை!

2 இடங்களில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் முன்னிலை!

தமிழக வரலாற்றில் புதிய கட்சியான தவெக 115 இடங்களில் முன்னிலை!

தமிழக வரலாற்றில் புதிய கட்சியான தவெக 115 இடங்களில் முன்னிலை!

போட்டியிட்ட 27 இடங்களில் 3-ல் மட்டும் பாஜக முன்னிலை!

போட்டியிட்ட 27 இடங்களில் 3-ல் மட்டும் பாஜக முன்னிலை!

வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு