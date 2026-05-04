10-ல் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே தேமுதிக முன்னிலை!

திமுக கூட்டணியில் 10 இடங்களில் போட்டியிட்ட தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.
காலை 8 மணி முதல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், காலை 11.30 மணி நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 73 தொகுதிகளிலும், திமுக 53 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், திமுக கூட்டணியில் 10 இடங்களில் களம் கண்ட தேமுதிக ஒரு இடத்தில் மட்டும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
விருதுநகர் தொகுதியில் போட்டியிடும் விஜய பிரபாகரன் 1212 வாக்குகள் முன்னிலை வகித்து வருகிறார். (காலை 11.30 மணி நிலவரம்)
விருதாசலம் தொகுதியில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் 939 வாக்குகள் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார். எஞ்சிய தேமுதிக வேட்பாளர்களும் பின்னடைவில் இருக்கின்றனர்.
