6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
போட்டியிட்ட 27 இடங்களில் 3-ல் மட்டும் பாஜக முன்னிலை!

அதிமுக கூட்டணியில் 27 இடங்களில் போட்டியிட்ட பாஜக 3 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

Updated On :4 மே 2026, 11:32 am IST

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

அதிமுக கோட்டையாக கருதப்படும் கோவை மாவட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. அங்கு அதிமுக பின்னடைவில் உள்ளது.

தளி தொகுதியில் நாகேஷ் குமார், உதகமண்டலத்தில் போஜராஜன், நாகர்கோவிலில் காந்தி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்து வருகின்றனர்.

நட்சத்திர வேட்பாளராக கருதப்படும் தமிழிசை செளந்தராஜன் மைலாப்பூர் தொகுதியில் பின்னடைவில் உள்ளார். விஜயதாரணி விளவங்கோடு தொகுதியில் பின்னடைவில் உள்ளார்.

வானதி சீனிவாசன் கோவை வடக்கில் பின்னடைவில் உள்ளார். அவினாசி தொகுதியில் எல். முருகன் பின்னடைவில் இருக்கிறார்.

BJP Leads in Only 3 out of 27 Seats in AIADMK Alliance!

28 தொகுதிகளில் 5-ல் மட்டுமே காங்கிரஸ் முன்னிலை!

10-ல் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே தேமுதிக முன்னிலை!

தமிழக வரலாற்றில் புதிய கட்சியான தவெக 115 இடங்களில் முன்னிலை!

அஸ்ஸாமில் 17 தொகுதியில் பாஜக முன்னிலை!

