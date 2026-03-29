Dinamani
செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா போட்டியிடும் தொகுதிகள்!பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் விஜய் போட்டி புதுச்சேரியில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதிகோரி தவெக மனு! தேர்தல் ஆணையக் கடிதத்தில் பாஜக முத்திரை பதித்த விவகாரம்! அலுவலர்கள் நீக்கம் மேற்கு வங்கம்: 294 தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் தனித்து போட்டி!
/
தமிழ்நாடு

விஜய்யின் நாளைய தேர்தல் பிரசார பயண விவரம்!

தவெக தலைவர் விஜய் நாளை(மார்ச் 30) ஒரே நாளில் 5 தொகுதிகளில் தேர்தல் பிரசாரம் செய்ய உள்ளார்.

News image

தவெக.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:40 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அதன்படி, பெரம்பூர், திருவிக நகர்; பிற்பகல் 2 மணி, பெரவள்ளூர்; மாலை 5 - 6, திருமங்கலம் TV நகர்; மாலை 6 - 7, சிட்கோ நகர்; இரவு 7 - 8, அயனாவரம்; இரவு 8 - 10 ஆகிய இடங்களில் தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து வாக்கு சேகரிப்பார் எனத் தகவல் தெரிய வந்துள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இடையே நான்கு முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. ஆளும் திமுகவும், எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவும் தீவிரமாகப் பணியாற்றி வருகின்றன.

புதுவரவான விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமும் பணியைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. முதல்முறை தேர்தலில் களமிறங்கும் விஜய்யின் தவெக தனித்துப் போட்டியிடும் நிலையில், தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான 234 வேட்பாளர்களை அதன் தலைவர் விஜய் சென்னையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

அதில், சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் தான் போட்டியிடப் போவதாகவும் அவர் அறிவித்துள்ளார். தேர்தலில் தவெக சார்பில் 23 பெண் வேட்பாளர்களும் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் தூத்துக்குடி தவெக வேட்பாளராக விஜய்யின் நண்பர் ஸ்ரீநாத் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Summary

TVK leader Vijay is set to campaign in five constituencies on a single day tomorrow (March 30).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026