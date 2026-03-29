Dinamani
மோடி - டிரம்ப் உரையாடலில் எலான் மஸ்க் இணைந்தாரா? வெளியுறவு அமைச்சகம் மறுப்பு இந்தியாவில் மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் 80 சதவீதம் குறைவு: அறிக்கையில் தகவல்எஃப்பிஐ இயக்குநா் மின்னஞ்சலில் ஊடுருவிய ஈரான் ஹேக்கா்கள்!திமுக எம்.பி. மகள் காா் மோதி விபத்து: பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இழப்பீடு வழங்க உத்தரவுவாக்களித்ததை உறுதி செய்யும் குறுஞ்செய்தி: திட்டத்தை அமல்படுத்தக் கோரி மனு
/
தமிழ்நாடு

அதிமுக இறுதி கட்ட வேட்பாளர்கள் வெளியீடு! முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் யார் போட்டி?

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான அதிமுகவின் இறுதி கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியானது.

News image

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் | எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி

சித்திரிப்பு

Updated On :29 மார்ச் 2026, 3:29 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான அதிமுகவின் இறுதி கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியானது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான அதிமுகவின் இறுதிக்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று (மார்ச் 29) அறிவித்தார். முன்னதாக, இரண்டு கட்டங்களாக 17 வேட்பாளர்களை அறிவித்த நிலையில், இன்று இறுதிக்கட்டமாக வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளார்.

இதன்படி, திமுக சார்பில் முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்டியிடும் கொளத்தூர் தொகுதியில் அதிமுகவின் துணைச் செயலாளர் சந்தானகிருஷ்ணன் போட்டியிடவுள்ளார்.

கடந்த தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஆதிராஜாராம், இந்த முறை துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிராக சேப்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

மேலும், துறைமுகம் தொகுதியில் அமைச்சர் சேகர்பாபுவுக்கு எதிராக ராயபுரம் ஆர். மனோவும், திருச்சுழி தொகுதியில் தங்கம் தென்னரசுக்கு எதிராக ராஜவர்மனும் போட்டியிடுகின்றனர்.

அதிமுகவின் இறுதி கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலின்படி,

ஆயிரம்விளக்கு தொகுதியில் பா. வளர்மதி, அண்ணாநகரில் கோகுல இந்திரா, சேப்பாக்கத்தில் (திருவல்லிக்கேணி) ஆதிராஜாராம், திட்டக்குடியில் (தனி) என். முருகுமாறன், துறைமுகத்தில் ராயபுரம் ஆர். மனோ, விருகம்பாக்கத்தில் விருகை வி.என். ரவி, தியாகராயநகரில் பி. சத்தியநாராயணன், வேளச்சேரியில் எம்.கே. அசோக், சோழிங்கநல்லூரில் கே.பி. கந்தன், டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் ஆர்.எஸ். ராஜேஷ், வில்லிவாக்கத்தில் எஸ்.ஆர். விஜயகுமார், திருச்சுழியில் ராஜவர்மன், ஆலந்தூரில் சரவணன், கொளத்தூரில் சந்தானகிருஷ்ணன், திரு.வி.க.நகரில் (தனி) பொற்கொடி, எழும்பூரில் (தனி) அபிஷேக் ரங்கசாமி, ஆலங்குடியில் தன. விமலும் போட்டியிடுகின்றனர்.

இதனிடையே, தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிடும் 234 வேட்பாளர்களையும் கட்சியின் தலைவர் விஜய், இன்று (மார்ச் 29) சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் அறிமுகம் செய்கிறார்.

Summary

TN Assembly Election 2026: AIADMK Releases Final List of Candidates!

சொல்லப் போனால்... இலவு காக்கும் கிளிகள்?

சொல்லப் போனால்... இலவு காக்கும் கிளிகள்?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

இபிஎஸ்ஸின் 2-ம் கட்ட தேர்தல் பிரசாரம்! சேலத்தில் நிறைவு செய்கிறார்!!

அதிமுக இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு! கோபி, போடியில் யார்?

சிவகாசி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026