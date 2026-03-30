மேட்டூர் தொகுதியில் வீரப்பன் மகள் வித்யாராணி வேட்பு மனு தாக்கல்
மேட்டூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளரான வீரப்பனின் மகள் வித்யாராணி வீரப்பன் (35) இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார்.
சேலம் மாவட்டம், மேட்டூரை அடுத்த போட்டனேரி 4 சாலையில் வசித்து வரும் இவர் வழக்குரைஞர் பட்டப்படிப்பு படித்து வருகிறார்.
மேட்டூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரும் மேட்டூர் வருவாய் கோட்டாட்சியருமான சுகுமாரிடம் வேட்புமனு வழங்கி உறுதிமொழி ஏற்றார்.
வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும் முன்பாக கொளத்தூர் அருகே உள்ள மூலக்காட்டி தனது தந்தையான வீரப்பன் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தில் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தி வந்தார்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்க, தலைவர் பிரபாகரன் வாழ்க, எனது தந்தையார் வீரப்பன் வாழ்க என்று முழக்கமிட்டு உறுதிமொழியை முடித்தார்.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கியுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சியினர் பலர் தங்களது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்து வருகின்றனர்.
