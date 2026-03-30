Dinamani
மேட்டூர் தொகுதியில் வீரப்பன் மகள் வித்யாராணி வேட்பு மனு தாக்கல்

வீரப்பனின் மகள் வித்யாராணி

Updated On :30 மார்ச் 2026, 8:06 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேட்டூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளரான வீரப்பனின் மகள் வித்யாராணி வீரப்பன் (35) இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார்.

சேலம் மாவட்டம், மேட்டூரை அடுத்த போட்டனேரி 4 சாலையில் வசித்து வரும் இவர் வழக்குரைஞர் பட்டப்படிப்பு படித்து வருகிறார்.

மேட்டூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரும் மேட்டூர் வருவாய் கோட்டாட்சியருமான சுகுமாரிடம் வேட்புமனு வழங்கி உறுதிமொழி ஏற்றார்.

வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும் முன்பாக கொளத்தூர் அருகே உள்ள மூலக்காட்டி தனது தந்தையான வீரப்பன் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தில் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தி வந்தார்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்க, தலைவர் பிரபாகரன் வாழ்க, எனது தந்தையார் வீரப்பன் வாழ்க என்று முழக்கமிட்டு உறுதிமொழியை முடித்தார்.

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கியுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சியினர் பலர் தங்களது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்து வருகின்றனர்.

Summary

Vidyarani Veerappan (35), daughter of Veerappan, the Naam Tamilar Party candidate for the Mettur Assembly constituency, filed her nomination today.

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை! இது நாடா? இல்ல காடா? பெரம்பூரில் விஜய்!

253-வது முறையாக வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த தேர்தல் மன்னன் பத்மராஜன்!

புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வா் ரங்கசாமியை எதிா்த்து வைத்திலிங்கம் எம்.பி. வேட்பு மனு

காரைக்காலில் இரவு வரை மனு தாக்கல் செய்த வேட்பாளா்கள்

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: ஒரேநாளில் முதல்வா் ரங்கசாமி உள்பட 107 போ் வேட்பு மனு

பெரம்பூரில் Vijay பிரசாரம்! Vijay full speech | TVK campaign | TN election 2026
Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
