விஜய்க்கு ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் வாழ்த்து!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவா் விஜய்யின், பேரவைத் தோ்தல் வெற்றிக்கு, இலங்கையின் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரதித் தலைவருமான கலாநிதி எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லா வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவா் ஜோசப் விஜய்க்கு மனமாா்ந்த வாழ்த்துகள்.
முதல் தோ்தலிலேயே வலுவான மக்கள் ஆதரவைப் பெற்று, தனித்துவமான அரசியல் சக்தியாக உருவெடுத்திருப்பது பாராட்டுக்குரியது.
நீங்கள் உருவாக்கி வரும் புதிய அரசியல் பாதை, ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தும் என்பதில் நம்பிக்கை உள்ளது. உங்கள் தலைமையிலான தமிழக அரசு இலங்கை மக்களுடன் கொண்டுள்ள நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்தி, இரு தரப்பினருக்கும் பயனளிக்கும் பொருளாதார, கல்வி, மனிதாபிமான ஒத்துழைப்புகளை முன்னெடுக்கும் என்று எதிா்பாா்க்கிறேன் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
