8 மாவட்டங்களில் தடம் பதிக்க முடியாத தவெக!

தமிழகத்தில் 8 மாவட்டங்களில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி கிடைக்கவில்லை.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 108 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்று, தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. திமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்படும் சென்னை மாவட்டத்துக்குள்பட்ட 16 தொகுதிகளில், 14 தொகுதிகளை தவெக கைப்பற்றியது. திமுகவால் 2 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற முடிந்தது. முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் 3 முறை வெற்றி பெற்ற கொளத்தூா் தொகுதியில், இந்த முறை தவெக வேட்பாளரிடம் அவா் தோல்வி அடைந்தாா்.
இதேபோல, திமுக, அதிமுக தரப்பில் வலுவான வேட்பாளா்கள் பலரையும் தவெக வீழ்த்தியுள்ளது. இருந்தபோதும், விழுப்புரம் (6 தொகுதிகள்), அரியலூா் (2 தொகுதிகள்), நாகப்பட்டினம் (3), மயிலாடுதுறை (3), திருவாரூா் (4), தென்காசி (5), கன்னியாகுமரி (6), நீலகிரி (3) என 8 மாவட்டங்களில் ஒரு தொகுதியைக் கூட தவெக பெற முடியவில்லை.
