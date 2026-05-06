தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை: கே.பி. முனுசாமி

தவெகவுக்கு ஆதரவு என்ற செய்தி தவறானது என கே.பி. முனுசாமி விளக்கம்..

கே.பி. முனுசாமி - எக்ஸ்

Updated On :6 மே 2026, 6:46 pm IST

தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு இல்லை என அதிமுக முடிவு செய்துள்ளதாக அதிமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கே.பி. முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் இன்று (மே 6) சந்தித்துப் பேசினர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் கே.பி. முனுசாமி பேசியதாவது:

''தவெகவுக்கு அதிமுக ஆதரவு அளிப்பதாக செய்திகள் பகிரப்படுகின்றன. தவெகவுக்கு அதிமுக ஆதரவு என்ற செய்தி முற்றிலும் தவறானது. அதிமுக மிகப்பெரிய இயக்கம். புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆரால் உருவாக்கப்பட்டு புரட்சித் தலைவி ஜெயலலிதாவால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் சீரோடும் சிறப்போடும் செயல்பட்டு வருகிறோம். எந்தச் சூழ்நிலையிலும் தவெகவுக்கு அதிமுக ஆதரவு தெரிவிக்காது என்பதை எங்கள் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அனுமதியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்'' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

No Support for TVK Under Any Circumstances: K.C. Palanisamy

தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு? திருமாவளவன் நாளை ஆலோசனை!

தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு?

தவெகவுக்கு திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆதரவு கிடைக்குமா?

தவெகவுக்கு அதிமுக ஆதரவு அளிக்காது: ஓ.எஸ். மணியன் பேட்டி

இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
"நன்றிகெட்ட Congress கட்சி": விளாசிய DMK ஆர்.எஸ்.பாரதி
தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவிப்பது குறித்து மாணிக்கம் தாகூர்! | TVK | Congress
