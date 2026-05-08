பிளஸ் 2 தேர்வில் 16,024 சதங்கள்! பாட வாரியாக விவரம்!

பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வில் மொத்தம் 16,024 சதங்களை மாணவர்கள் பெற்றுள்ளனர்.
தமிழக பள்ளிக்கல்வி பாடத்திட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் இன்று காலை வெளியிடப்பட்டன. தேர்வு எழுதியவர்களில் 95.2% மாணவ, மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், மொத்தம் 16,024 சதங்களை (நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்) மாணவர்கள் வாங்கியுள்ளனர்.
முக்கிய பாடங்கள்
1. தமிழ் - 83
2. ஆங்கிலம் - 21
3. இயற்பியல் - 105
4. வேதியியல் - 632
5. உயிரியல் - 784
6. கணிதம் - 732
7. தாவரவியல் - 31
8. விலங்கியல் - 18
9. கணினி அறிவியல் - 6,945
10. வணிகவியல் - 683
11. கணக்குப் பதிவியல் - 1,946
T2. பொருளியல் - 440
13. வரலாறு - 282
14. கணினிப் பயன்பாடுகள் - 2,099
15. வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் - 463
ஏதேனும் ஒரு பாடத்தில் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை - 16,024
ஏதேனும் ஒரு பாடத்தில் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்ற அரசுப் பள்ளிமாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை - 1,865.
Summary
16,024 Centums in Plus 2 Exams! Subject-wise Details!
