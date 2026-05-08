பிளஸ் 2 தேர்வில் 16,024 சதங்கள்! பாட வாரியாக விவரம்!

பிளஸ் 2 தேர்வில் மாணவர்களின் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் பற்றி...

Updated On :8 மே 2026, 10:25 am IST

பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வில் மொத்தம் 16,024 சதங்களை மாணவர்கள் பெற்றுள்ளனர்.

தமிழக பள்ளிக்கல்வி பாடத்திட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் இன்று காலை வெளியிடப்பட்டன. தேர்வு எழுதியவர்களில் 95.2% மாணவ, மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், மொத்தம் 16,024 சதங்களை (நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்) மாணவர்கள் வாங்கியுள்ளனர்.

முக்கிய பாடங்கள்

1. தமிழ் - 83

2. ஆங்கிலம் - 21

3. இயற்பியல் - 105

4. வேதியியல் - 632

5. உயிரியல் - 784

6. கணிதம் - 732

7. தாவரவியல் - 31

8. விலங்கியல் - 18

9. கணினி அறிவியல் - 6,945

10. வணிகவியல் - 683

11. கணக்குப் பதிவியல் - 1,946

T2. பொருளியல் - 440

13. வரலாறு - 282

14. கணினிப் பயன்பாடுகள் - 2,099

15. வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் - 463

ஏதேனும் ஒரு பாடத்தில் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை - 16,024

ஏதேனும் ஒரு பாடத்தில் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்ற அரசுப் பள்ளிமாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை - 1,865.

Summary

16,024 Centums in Plus 2 Exams! Subject-wise Details!

பிளஸ் 2 முடிவுகளில் டாப் 5 மாவட்டங்கள்! ஈரோடு முதலிடம்

"நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!": தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
