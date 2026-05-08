சென்னை பனையூரில் இன்று தவெக எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம் கூடுகிறது.
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மையைப் பெறுவதில் தொடர்ந்து சிக்கல் நீடித்து வரும்நிலையில், சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெக அலுவலகத்தில் இன்று காலை 9 மணியளவில் தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் கூடுகிறது.
அதுமட்டுமின்றி, பெரும்பான்மைக்காக ஆதரவுகோரி, தலா 2 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளுக்கு தவெக தலைவா் விஜய் கடிதம் எழுதியிருந்தார்.
இந்த நிலையில், விஜய்யின் ஆதரவு கடிதம் குறித்து ஆலோசித்து முடிவு எடுக்க இடதுசாரி கட்சிகளும், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியும் வெள்ளிக்கிழமை தனித்தனியாக ஆலோசனை நடத்துகின்றன.
Summary
TVK MLAs' Meeting in Panaiyur Today!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
ஆட்சியமையக்க விசிக, கம்யூ. கட்சிகளிடம் ஆதரவு கோரி தவெக கடிதம்?
பனையூரில் தவெக எம்.எல்.ஏ.க்கள்! விஜய் முக்கிய ஆலோசனை!
பனையூரில் தவெக அலுவலகம் முன் தொண்டர்கள் கொண்டாட்டம்
பனையூரில் தவெக வேட்பாளர்களுடன் விஜய் சந்திப்பு!
வீடியோக்கள்
”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
தினமணி செய்திச் சேவை
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு