தவெக நிர்வாகி தீக்குளித்து தற்கொலை முயற்சி!

விஜய் பதவியேற்பில் சிக்கல் நீடிப்பதாக மன உளைச்சலில் தீக்குளித்த தவெக நிர்வாகி இசக்கியப்பன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை

தவெக தொண்டர் இசக்கியப்பன் தீக்குளிக்க முயற்சி - பிரதிப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தவெக தலைவர் விஜய் பதவியேற்பில் சிக்கல் நீடிப்பதாக தவெக நிர்வாகி இசக்கியப்பன் தீக்குளித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 108 இடங்களை வென்று விஜய் தலைமையிலான தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இருப்பினும், பெரும்பான்மையான 118 இல்லாததால், தவெக ஆட்சியமைப்பதில் தொடர் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.

இதனிடையே, முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பதில் தொடர்ந்து சிக்கல் ஏற்பட்டு வருவதாக நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் தவெக தொண்டர் அணி இணைச் செயலாளர் இசக்கியப்பன் (47) மன உளைச்சலில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், விஜய் பதவியேற்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்கக்கோரி, இசக்கியப்பன் தன் உடலில் மண்ணெண்ணெய்யை ஊற்றிக்கொண்டு தீக்குளிக்க முயற்சித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, இசக்கியப்பன் உடலில் 30 சதவிகித தீக்காயம் ஏற்பட்ட நிலையில், அருகிலிருந்தவர்கள் அவரை உடனடியாக மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். இருப்பினும், இசக்கியப்பன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TVK executive Isakkiyappan attempted self-immolation today

வெற்றியின் அருகில்தான் இருக்கிறோம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்! விஜய்

ஆளுநருடன் விஜய் சந்திப்பு: முதல்வா் பதவியேற்பில் சிக்கல்

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை! தவெக நிர்வாகி ‘பாம்பு’ தினேஷ் கைது!

தவெக நிர்வாகி அஜிதா திமுகவில் இணைந்தார்!

